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老公務員不是米蟲？ 鄉民翻出「阿扁神蹟」打臉

陳水扁1995年台北市長任內，突襲檢查府內各辦公室，發現出勤率非常離譜。（圖擷取自YouTube）

2016-09-04  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議新政府推動年金改革，軍公教昨天舉行九三大遊行，訴求「反污名、要尊嚴」，引發社會爭議。針對退休公務員宣稱很「辛苦」的過去生活，有PTT網友在八卦板PO出1995年陳水扁擔任台北市長任內，突襲檢查市府局處出勤狀況的影片，文章被鄉民推爆。

PTT近日熱議軍公教九三大遊行，一名網友今天凌晨PO文，「來來來，看這些退休的公務員，當年他們上班的情形。不多說，請看影片，有影片，有證據。」他的PO文附上一部YouTube影片，為阿扁擔任台北市長任內突襲檢查府內各辦公室的新聞影片，發現有單位雖然員工都有簽到，實際缺席卻多達3分之1。

網友看了後紛紛推文表示，「知道退休公務員當時有多『辛苦』了，現今年輕公務員只有慘」、「台北還算最忙的，那個時代的鄉下公務員大概就半天吧」、「對現在被老屁欺壓的年輕公務員不與置評，但那年代考上後就混著等退休的米蟲當然不知道績效是啥鬼啊」、「每次看到這影片都覺得阿扁是劃時代的巨人」、「阿扁 QQ」、「真正有做事的阿扁被kmt栽贓坐黑牢，誰替他平反了？？」

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相關關鍵字： PTT 九三大遊行 公務員 年金改革 軍公教 阿扁 陳水扁
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