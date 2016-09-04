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面臨黨產清算 國民黨：暫停發放退休金、18趴利息補貼

2016-09-04  15:04

〔記者施曉光／台北報導〕面臨黨產清算的國民黨，由於財務出現拮据，該黨秘書長莫天虎上午在全代會做「黨務報告」時宣布，為了厲行節約措施將暫停發放已退休人員月退休金及18趴利息補貼，並將撙節發放現職人員的各種獎金與福利。

莫天虎還說，由於不當黨產處理條例已經公布施行，未來國民黨除黨費、政治獻金、選舉費用補助金外，已無其他經費來源，因此必須秉持「量入為出」原則，積極進行組織改造、員額精簡與薪資調整。

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  • 國民黨秘書長莫天虎。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨秘書長莫天虎。（資料照，記者張嘉明攝）

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