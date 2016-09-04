泳渡日月潭後 馬英九現身國民黨全代會

中國國民黨4日舉行第19次全代會第4次會議，前總統馬英九（後右二）下午抵達會場，受到黨員熱烈歡迎，並拿出手機一同合影留念。（記者黃耀徵攝）

2016-09-04 14:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨今舉行全代會，連馬吳朱等黨內大老齊聚，展現大團結氣氛。前總統馬英九入場時，更受到主持人熱烈歡迎，高喊「馬總統回來了！回來和我們一起擔千斤萬擔了！」

國民黨今在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議，是國民黨完全在野之後首度召開全代會。國民黨中常會日前做出全體決議，要求有黨籍的歷任黨主席務必出席，以展現團結氣氛。因此今日包括國民黨四大天王前總統馬英九、前黨主席連戰、前黨主席吳伯雄與新北市長朱立倫，以及前副總統吳敦義與前立法院長王金平等人均出席。馬英九因參加日月潭萬人泳渡活動，約下午2時才趕到現場參與全代會。

馬英九踏入會場前，步行到國父銅像前深深一鞠躬，面對媒體提問皆沈默。

在場黨代表鼓掌熱烈歡迎馬英九入席，主持人並高喊「馬總統回來了！回來和我們一起擔千斤萬擔了！」主持人也稱讚馬英九，攻上玉山主峰又泳渡日月潭，「絕對是歷史」。

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