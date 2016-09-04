新南向大突破！ 高雄市辦港灣城市論壇
2016-09-04 14:14
即將登場的全球港灣城市論壇，在新南向領域大突破。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕由高雄市政府發起的首屆全球港灣城市論壇，即將於本月6日登場，在新南向領域大突破，與會的28位城市代表中，12人來自東南亞國家，包含首度來訪的緬甸仰光市長等人，打響新南向第一砲。
高雄市長陳菊強調，高雄近年積極發展亞洲新灣區的重大建設，透過這項論壇，希望建立一個港口城市對話的平台，為高雄尋找新商機。
有鑑於小英政府力推新南向政策，全球港灣城市論壇也邀請不少東南亞城市，根據最新確定的28位城市代表名單，又增加了印尼棉蘭市長DzulmiEldin、緬甸仰光市長MaungMaungSoe、印尼雅加達常任副省長SutantoSoehodho、越南海防市副主席黎清山、越南胡志明市交通運輸廳廳長裴春強，總計東南亞國家佔了12人，比例超過42%。
高雄市經發局長曾文生說，高雄具備新南向基地的優異條件，市長陳菊也呼籲中央應在高雄設立新南向基地據點，高雄市此次率先響應新南向，透過駐外使館與台商的牽線，力邀12名東南亞城市代表來台，其中6人是首度造訪高雄，打響新南向的第一砲。
曾文生強調，新南向的主攻產業，絕非竹科電子業，高雄的製造業以石化、鋼鐵為主，更具新南向的利基，另外如技職教育、醫療教育，都是高雄可發揮的優勢，期盼在這次論壇中，雙方能有更進一步接觸、了解。
此次高雄也邀請中國天津、上海、廈門、福州、深圳等5個城市代表與會，但至今尚未回覆。
全球港灣城市論壇將從6日起，一連3天在高雄展覽館舉行，分為產業轉型、海洋觀光、港市合作與城市規劃、永續發展等四大議題，另邀請24國、44個城市的專家學者，分享港口治理經驗。
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