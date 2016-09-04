游完日月潭不滿足 馬英九：應該春夏秋冬都辦一次

前總統馬英九今日成功挑戰泳渡日月潭，他認為每年辦一次太少，建議春夏秋冬每一季都要舉辦。（記者劉濱銓攝）

2016-09-04 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日參加萬人泳渡日月潭活動，以1小時38分20秒游完3000公尺，他事後似乎有些不滿足，直說日月潭是長泳的好場地，一年只辦一次未免太少，他建議春夏秋冬每一季都要舉辦。

據《聯合報》報導，馬英九為了完成這次挑戰準，前一天晚上就到附近的飯店歇息。今早7時30分還和南投縣長林明溱會合，兩人一起放流1萬隻總統魚魚苗。最後在游完全程時，更認為泳渡日月潭的長泳，四季都應該要舉行。

本次活動共有來自26國的1813隊，總計2萬718人。特別的是有調查官結訓的學員，因為三大體能訓練「登玉山」、「跑馬拉松」、「游日月潭」的規劃，也下水共襄盛舉。