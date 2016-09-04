| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

游完日月潭不滿足 馬英九：應該春夏秋冬都辦一次

前總統馬英九今日成功挑戰泳渡日月潭，他認為每年辦一次太少，建議春夏秋冬每一季都要舉辦。（記者劉濱銓攝）

2016-09-04  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日參加萬人泳渡日月潭活動，以1小時38分20秒游完3000公尺，他事後似乎有些不滿足，直說日月潭是長泳的好場地，一年只辦一次未免太少，他建議春夏秋冬每一季都要舉辦。

據《聯合報》報導，馬英九為了完成這次挑戰準，前一天晚上就到附近的飯店歇息。今早7時30分還和南投縣長林明溱會合，兩人一起放流1萬隻總統魚魚苗。最後在游完全程時，更認為泳渡日月潭的長泳，四季都應該要舉行。

本次活動共有來自26國的1813隊，總計2萬718人。特別的是有調查官結訓的學員，因為三大體能訓練「登玉山」、「跑馬拉松」、「游日月潭」的規劃，也下水共襄盛舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日月潭 日月潭泳渡 游泳 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：游完日月潭不滿足 馬英九：應該春夏秋冬都辦一次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.