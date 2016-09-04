歐巴馬反台獨？美發言人澄清立場無改變

中國官媒新華社報導，美國總統歐巴馬在「歐習會」時提出「反對台獨」。美國國安會發言人柯金斯已澄清，美國對兩岸關係的立場長期且一貫，並未改變。（路透）

2016-09-04 13:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國官媒新華社報導，美國總統歐巴馬在「歐習會」時提出「反對台獨」。但美國國安會發言人柯金斯已澄清，美國對兩岸關係的立場長期且一貫，並未改變。

美國並重申，堅定信守基於美中三個公報及「台灣關係法」的「一個中國政策」。外交部對此表示，我方一貫的立場是美中發展關係不應損及我國利益，也不應影響美國基於「台灣關係法」及「六項保證」對我的承諾，美方也充分瞭解我方立場。

新華社在「歐習會」後發出的中英文新聞報導中均提到，歐巴馬在台灣議題上表示，美國奉行「一個中國」政策沒有改變，並且反對（oppose）任何尋求臺灣獨立的做法。

美國國安會發言人柯金斯已向媒體澄清表示，美方對兩岸關係的立場長期且一貫，並未改變；美方也重申，美國仍堅定信守基於美中三個公報及「台灣關係法」的「一個中國政策」。關於兩岸議題，美方認為應以雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。

外交部並說明我國對於美中互動的立場，一向是「美中發展關係不應損及我國利益」，也不應影響美國基於「台灣關係法」及「六項保證」對我的承諾，並持續與我進行各層面的交流對話與合作。外交部也強調，美方已充分瞭解我方上述立場。外交部也將持續與美方保持密切溝通，持續關注「歐習會」的後續發展，以即時因應與我利益相關之情勢。