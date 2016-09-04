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「所有壓力我承擔」 蔡英文：走完街頭要好好談

總統蔡英文出席「青年政策論壇全會議」，並在會中致詞。（記者王藝菘攝）

2016-09-04  14:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天出席教育部舉辦的「青年政策論壇」，針對昨天的軍公教大遊行，她表示，「年金改革的壓力，我作為總統，我會承擔。」她還強調，抗議是每個人的權利，但若非必要毋須常常上街頭，在提醒社會問題存在後，更重要的是走完街頭要坐下來好好談。

蔡英文今天致詞時，主動就年金改革問題提出4大原則：1、首先保障要全面，希望保證每個老人家的基本生活需求；2、年金計算標準要科學，如所得替代率、政府及個人提撥費率、給付條件等，都要精算；3、基金永續必須務實，除了給付調整，基金運用及投資也需合理；4、年金改革過程民主，持續資訊公開、會議透明，重新建立永續的年金制度。

蔡英文並且說，大人的犧牲是為世世代代的台灣人都能得到保障，每一個人都多替對方想一點，社會就更團結，改革不可能取悅每一個人，走上街頭抗議是每個人的權利，更重要的是走完街頭後，要坐下來好好談。

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相關關鍵字： 九三大遊行 年金改革 蔡英文 軍公教
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