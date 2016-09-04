因應黨產危機 洪秀柱推「公職分攤金、募款責任額」

中國國民黨4日舉行第19次全代會第4次會議，黨主席洪秀柱致詞。（記者黃耀徵攝）

2016-09-04 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天（4日）舉行第19屆全國代表大會第4次會議，討論黨務革新與發展的方向。針對黨產面臨清算，國民黨主席洪秀柱認為，應該學民進黨的公職分攤金與募款責任額制度。

據了解，洪秀柱今天表示，一旦未來黨產遭到清算，大家在權利、義務上都要重新做一些分配，黨內相關單位將進行配套方式的規劃，而民進黨的部分作法值得國民黨學習，像公職人員在當選後，要負擔公職分攤金與募款責任額。

另外，國民黨組發會還規畫「預選制」，要讓2018年縣市長人選提前就位，鼓勵新人參加，縣市議員層級推動「武林計劃」，培育50位實力新人投入艱困選區，預計今年10月制度上路，明年11月完成初選。