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誤用圖片挺九三遊行 郝龍斌不正面回應

國民黨副主席郝龍斌（右）昨日帶著父親郝柏村（中），為九三遊行民眾打氣。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-04  12:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨日現身九三大遊行，力挺軍公教「反汙名，要尊嚴」的訴求，卻在臉書上誤用圖片，PO出委內瑞拉的示威活動照片。對此郝龍斌今日不正面回應，只說是在表達自己的想法。

據《三立新聞》報導，郝龍斌今天出席國民黨第19次全國代表大會第4次會議時，被問到臉書誤植相片一事沒有直接回答，僅表示每個人都能傳遞各自的看法，自己的臉書只不過是把他當時的意見分享出去而已。

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  • 郝龍斌於臉書誤用圖片（右下圖），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動。（圖擷自imgur）

    郝龍斌於臉書誤用圖片（右下圖），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動。（圖擷自imgur）

  • 此圖實際為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動。（圖擷自twitter）

    此圖實際為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動。（圖擷自twitter）

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相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 郝龍斌
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