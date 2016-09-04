誤用圖片挺九三遊行 郝龍斌不正面回應

國民黨副主席郝龍斌（右）昨日帶著父親郝柏村（中），為九三遊行民眾打氣。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-04 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨日現身九三大遊行，力挺軍公教「反汙名，要尊嚴」的訴求，卻在臉書上誤用圖片，PO出委內瑞拉的示威活動照片。對此郝龍斌今日不正面回應，只說是在表達自己的想法。

據《三立新聞》報導，郝龍斌今天出席國民黨第19次全國代表大會第4次會議時，被問到臉書誤植相片一事沒有直接回答，僅表示每個人都能傳遞各自的看法，自己的臉書只不過是把他當時的意見分享出去而已。