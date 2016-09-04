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被笑遊行準時結束 徐巧芯嗆：合法還要被你笑？

蔡易餘昨眼見遊行5點就結束，在臉書笑說：「笑了，就真的是公務員阿⋯事實上晚上十點也是合法！」（圖擷取自蔡易餘臉書）

2016-09-04  12:55

〔即時新聞／綜合報導〕全國軍公教勞退休團體昨日上街舉行「反污名、要尊嚴」93大遊行，在5點準時落幕，民進黨立委蔡易餘昨日眼見遊行5點就結束，在臉書笑說：「笑了，就真的是公務員阿⋯事實上晚上十點也是合法！」對此，草協聯盟發起人徐巧芯在臉書質疑蔡易餘：「合法的還要被你笑？」更直批蔡易餘是「民進黨豬隊友」。

徐巧芯表示，軍公教團體昨日上街表達意見，最後守法地結束遊行，但她質疑蔡易餘：「結果合法、守法的竟然還要被你笑？」強調蔡易餘的「就真的是公務員」，根本是暗指對方只會依法行政。

徐巧芯直言：「這種激起仇恨和對立的發言，不就是汙名對方、傷害他人尊嚴？難怪人家要上街『反汙名、要尊嚴』。」更批評蔡易餘是「民進黨豬隊友」。

徐巧芯在臉書質疑蔡易餘：「合法的還要被你笑？」直批蔡是「民進黨豬隊友」。（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲專頁）

徐巧芯臉書全文。（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 九三大遊行 九三遊行 徐巧芯 蔡易餘 軍公教
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