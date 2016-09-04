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郝龍斌臉書糗放委內瑞拉示威照 柯文哲：助理太混

2016-09-04  12:13

〔記者何世昌／台北報導〕軍公教昨舉行九三反汙名大遊行，國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，貼文照片竟誤植為「委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的示威活動」，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。此舉引發網友熱議。

媒體今詢問台北市長柯文哲對此事的看法，柯未多加評論，僅說「這表示他的助理太混，就是這樣而已。」

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  • 據了解，該張圖為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。（圖擷自twitter）

    據了解，該張圖為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。（圖擷自twitter）

  • 國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，該則貼文疑似誤用圖片（右下的圖片），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動照。（圖擷自imgur）

    國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，該則貼文疑似誤用圖片（右下的圖片），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動照。（圖擷自imgur）

  • 軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行昨天舉行。（資料照，記者羅沛德攝）

    軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行昨天舉行。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 九三大遊行 九三遊行 年金改革 軍公教
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