郝龍斌臉書糗放委內瑞拉示威照 柯文哲：助理太混

2016-09-04 12:13

〔記者何世昌／台北報導〕軍公教昨舉行九三反汙名大遊行，國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，貼文照片竟誤植為「委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的示威活動」，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。此舉引發網友熱議。

媒體今詢問台北市長柯文哲對此事的看法，柯未多加評論，僅說「這表示他的助理太混，就是這樣而已。」