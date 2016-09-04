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選不選台北市長？ 連勝文：以黨的利益為優先

國民黨中央委員連勝文今日出席國民黨全代會，他表示要不要參選2018台北市長，必須以黨的利益為優先。（記者黃耀徵攝）

2016-09-04  12:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為了挽回2016年總統與立委選舉慘敗的頹勢，對於2018年縣市長選舉將規劃「預選制」，預估在10月就要開始執行，讓黨內有意參選人士提前出面登記。而屢次傳出有可能再次投入台北市長選舉的連勝文，今日則表示選不選要以黨的利益為優先。

國民黨中央委員連勝文今天出席第19次全國代表大會，他強調2018年縣市長選舉，黨內能出來戰鬥的人士非常多，屆時要看黨對於勝算的評估，個人的意願只是小事。

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