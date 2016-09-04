尋求親民黨支持 廖國棟：取得最多召委席次

2016-09-04 12:11

〔記者林良昇／台北報導〕 國民黨今舉行全代會，立法院國民黨團總召廖國棟在報告時表示，新會期16席召委中，國民黨最多可取得6席，國民黨團將尋求親民黨支持，以其取得最大席次。

國民黨今在台北市陽明山中山樓舉行第19次全代會第4次會議，廖國棟在全代會報告立院黨團運作時表示，召委總席次共16席，第2會期國民黨團最多可取得內政、外交及國防、財政、教育及文化、交通、司法及法制等6席召委，黨團將尋求親民黨團支持，以取得最大席次。

針對立院協商，廖國棟也痛批，協商機制最重要在於提升議事效率及保障少數黨，院長主持協商理當保持中立、尊重少數黨，然而現今立法院長蘇嘉全將協商制度流於形式，對於民進黨亟欲通過之爭議法案，往往只是形式上召開協商，對國民黨黨團意見從未採納。

廖國棟說，國民黨黨團對於民進黨這種不尊重少數黨、多數霸凌少數的做法不以為然，不得不採必要作為表達抗議，包括霸占主席台及冗長發言、退回程序、復議、提數百案變更議程案等合法議事阻撓做法，是為文攻策略的一環。

對於第一會期黨團運作狀況，廖國棟認為，國民黨團成員們表現出的鬥志及戰力，在多項政策性議題，都有具體作為與提案，讓台灣社會看見執政者政策轉彎的卑劣行徑，表現可圈可點。

依「立法院各委員會組織法」規定，立院各委員會置召集委員2人，召委有排定議案權力，由各委員會委員於每會期互選產生。