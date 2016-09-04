2030年彰化外海 將變另一個沙烏地阿拉伯
2016-09-04 12:04
能源局在台灣找了36個風場，其中21個在彰化縣的外海，彰濱工業區風力發電機林立，具備開發優勢。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／鹿港報導〕昨天訪日回國的彰化縣長魏明谷，今天在一場公開活動中指出，台電要投資2000億做風場、蓋2座海上變電所，丹麥公司要投資1400億，還有新加坡的公司要投資150億開發太陽能，縣府計畫在2030年要讓彰化縣的外海變成沙烏地阿拉伯（意指產石油的沙國有黑金，彰化縣有綠能資源），屆時縣民用電比其他縣市便宜，縣府全力支持中央的綠能政策。
魏明谷是今天上午出席由財政部和兆豐金控公司在彰化縣鹿港鎮舉行的統一發票盃路跑活動，在開幕儀式致詞時，做了上述表示。
魏明谷說，中央支持縣府要花42億元建設鹿港國家歷史風景區，進行古蹟保存、交通建設和污水下水道建設，以及整治福鹿溪、推廣民俗才藝，而縣府也調整腳步，彰化外海是全世界最好的風場，能源局在台灣找了36個風場，其中21個在彰化縣的外海，因為彰化外海淺，很適合在海上插風機做風力發電，所以，縣府和中央配合在2030年發展的風場一定會後來居上，走向彰化縣成為綠能大縣。
魏明谷進一步陳述縣府招商成效，他以台電和國外廠商陸續規劃要在彰濱外海開發風力和太陽能綠能的投資計畫案，勾勒出希望在2030年讓彰化縣因為擁有綠能資源和優勢，變成另一個「沙烏地阿拉伯」。
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