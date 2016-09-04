| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油且慢 中油各式汽柴油明降0.5元
 首頁 > 政治

0206大地震 台南受災戶重建邁出第一步

2016-09-04  12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕0206大地震，台南受創嚴重，其中，中西區文和街震災後就地重建工程今天上午歡喜舉行動土典禮。台南市長賴清德表示，文和街因土壤液化嚴重，加上早年興建又沒有地基，災後嚴重傾倒，如今重建動土，將往下打樁，未來完成後將更加穩固安全，可說「打斷手骨巔倒勇」，也為台南災後重建踏出第一步。

工務局長蘇金安表示，文和街共有13戶，市府全力協助重建工作，未來將往下打樁8米深，改善土壤液化的問題，預計明年過年前，讓文和街的住戶能夠達成他們入住的心願。

賴清德表示，位於中西區文和街的受災戶，該建物是超過50年的2層樓低矮建築，13戶的共識皆傾向重建，因年代久遠，沒有建築圖而無法原規模重建，最後工務局人翻箱倒櫃，順利找出50餘年前的建築圖，重建工作才得以進行。

另外，台南市不動產開發商業同業公會及大台南不動產開發商業同業公會各捐款1000萬元善款，其中1000萬元指定優先協助文和街就地重建工作，未來完成全新的房子，平均每住戶只需負擔30萬左右。王姓住戶代表則感謝市府及相關單位的捐款協助。

台南市這次震災需重建的建物，包括永康維冠大樓、歸仁幸福大樓、東區大智里生產市場及中西區文和街等住宅倒塌，其中，文和街震災後就地重建工程率先就地重建並舉行動土典禮，預計過年前可以完成。

相關影音

廣告
  • 中西區文和街震災後就地重建工程動土，為南市震災重建踏出第一步。（記者蔡文居攝）

    中西區文和街震災後就地重建工程動土，為南市震災重建踏出第一步。（記者蔡文居攝）

  • 文和街震災後就地重建工程今天上午歡喜舉行動土典禮，中西區在地社區表演團體受邀演出。（記者蔡文居攝）

    文和街震災後就地重建工程今天上午歡喜舉行動土典禮，中西區在地社區表演團體受邀演出。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 0206大地震 文和街 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：0206大地震 台南受災戶重建邁出第一步


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.