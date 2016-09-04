0206大地震 台南受災戶重建邁出第一步
2016-09-04 12:00
〔記者蔡文居／台南報導〕0206大地震，台南受創嚴重，其中，中西區文和街震災後就地重建工程今天上午歡喜舉行動土典禮。台南市長賴清德表示，文和街因土壤液化嚴重，加上早年興建又沒有地基，災後嚴重傾倒，如今重建動土，將往下打樁，未來完成後將更加穩固安全，可說「打斷手骨巔倒勇」，也為台南災後重建踏出第一步。
工務局長蘇金安表示，文和街共有13戶，市府全力協助重建工作，未來將往下打樁8米深，改善土壤液化的問題，預計明年過年前，讓文和街的住戶能夠達成他們入住的心願。
賴清德表示，位於中西區文和街的受災戶，該建物是超過50年的2層樓低矮建築，13戶的共識皆傾向重建，因年代久遠，沒有建築圖而無法原規模重建，最後工務局人翻箱倒櫃，順利找出50餘年前的建築圖，重建工作才得以進行。
另外，台南市不動產開發商業同業公會及大台南不動產開發商業同業公會各捐款1000萬元善款，其中1000萬元指定優先協助文和街就地重建工作，未來完成全新的房子，平均每住戶只需負擔30萬左右。王姓住戶代表則感謝市府及相關單位的捐款協助。
台南市這次震災需重建的建物，包括永康維冠大樓、歸仁幸福大樓、東區大智里生產市場及中西區文和街等住宅倒塌，其中，文和街震災後就地重建工程率先就地重建並舉行動土典禮，預計過年前可以完成。
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