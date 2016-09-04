蔡英文勉青年：「失敗越多越有價值！」

總統蔡英文參加教育部青年政策論壇全國會議，並與青年面對面對談，鼓勵青年多嘗試，不要害怕失敗，讓失敗是成為資產的累積。（記者王藝菘攝）

2016-09-04 11:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統蔡英文參加教育部主辦「105年青年政策論壇」全國會議，並坐下來跟與會青年對談，她建議，年輕人多嘗試，轉變觀念，從「就業者」轉成「創業者」，更不要害怕失敗，因為失敗就是資產累積，失敗越多越有價值。

今天青年政策論壇，由教育部主辦，邀集全國各地大專校院青年，針對政策進行建言，從6月歷經各地分區、全國論壇，今天成果發表，提出青年對國家未來的願景及對政府的期許。

面對青年關注家鄉、創業、甚至海洋教育及阿里山世界遺產推動等，蔡英文除了一一回應，針對台灣就業環境與青年創業，除了認為台灣企業轉型不夠快，遙想當年經濟奇蹟，期許：「我們也需要更多更多創業者」，要年輕人把觀念從就業轉向創業，勇敢創業，而政府則是協助降低創業者創業風險。

「年輕的好處，就是可以失敗！」蔡英文認為，到了四、五十歲，失敗可能就是大問題，年輕人不用怕，因為失敗是資產的累積，而在創業的社會中，存在著失敗越多越好的價值，指出台灣年輕人怕失敗，所以不敢做事，這不是要面臨未來應有的態度。