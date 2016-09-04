| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油且慢 中油各式汽柴油明降0.5元
 首頁 > 政治

蔡英文勉青年：「失敗越多越有價值！」

總統蔡英文參加教育部青年政策論壇全國會議，並與青年面對面對談，鼓勵青年多嘗試，不要害怕失敗，讓失敗是成為資產的累積。（記者王藝菘攝）

2016-09-04  11:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統蔡英文參加教育部主辦「105年青年政策論壇」全國會議，並坐下來跟與會青年對談，她建議，年輕人多嘗試，轉變觀念，從「就業者」轉成「創業者」，更不要害怕失敗，因為失敗就是資產累積，失敗越多越有價值。

今天青年政策論壇，由教育部主辦，邀集全國各地大專校院青年，針對政策進行建言，從6月歷經各地分區、全國論壇，今天成果發表，提出青年對國家未來的願景及對政府的期許。

面對青年關注家鄉、創業、甚至海洋教育及阿里山世界遺產推動等，蔡英文除了一一回應，針對台灣就業環境與青年創業，除了認為台灣企業轉型不夠快，遙想當年經濟奇蹟，期許：「我們也需要更多更多創業者」，要年輕人把觀念從就業轉向創業，勇敢創業，而政府則是協助降低創業者創業風險。

「年輕的好處，就是可以失敗！」蔡英文認為，到了四、五十歲，失敗可能就是大問題，年輕人不用怕，因為失敗是資產的累積，而在創業的社會中，存在著失敗越多越好的價值，指出台灣年輕人怕失敗，所以不敢做事，這不是要面臨未來應有的態度。

廣告
  • 總統蔡英文參加教育部青年政策論壇全國會議，並與青年面對面對談，鼓勵青年多嘗試，不要害怕失敗，讓失敗是成為資產的累積。（記者吳柏軒攝）

    總統蔡英文參加教育部青年政策論壇全國會議，並與青年面對面對談，鼓勵青年多嘗試，不要害怕失敗，讓失敗是成為資產的累積。（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡英文 青年創業 青年政策論壇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：蔡英文勉青年：「失敗越多越有價值！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.