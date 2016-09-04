國民黨全代會 黨員信心滿滿：4年後我們就執政了

國民黨今日舉行第19次全國代表大會第4次會議，有黨員信心滿滿地說「4年後我們就執政了」。（圖擷自Youtube）

2016-09-04 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日舉行第19次全國代表大會第4次會議，在黨主席洪秀柱致詞後，由政策會執行長蔡正元詳細念出政策綱領。緊接著3位國民黨員被抽中上台發言，有人強調「4年後我們就執政了」。

首位上台的是來自苗栗的青年國民黨員，高呼國民黨要取得人心，就必須要拼經濟；要拼經濟，就需要兩岸和平。所以現在國民黨的兩岸和平政策，無疑能奪回大眾的支持。

而來自黃復興黨部的王應文隨後上台，他強調今天這份政策綱領雖不能說是空前，但可以說是「絕後」，因為4年後「我們就執政了」，等到國民黨再度上台時，就可以重新修改今天這份綱領。