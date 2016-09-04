| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油且慢 中油各式汽柴油明降0.5元
 首頁 > 政治

國民黨全代會 黨員信心滿滿：4年後我們就執政了

國民黨今日舉行第19次全國代表大會第4次會議，有黨員信心滿滿地說「4年後我們就執政了」。（圖擷自Youtube）

2016-09-04  12:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日舉行第19次全國代表大會第4次會議，在黨主席洪秀柱致詞後，由政策會執行長蔡正元詳細念出政策綱領。緊接著3位國民黨員被抽中上台發言，有人強調「4年後我們就執政了」。

首位上台的是來自苗栗的青年國民黨員，高呼國民黨要取得人心，就必須要拼經濟；要拼經濟，就需要兩岸和平。所以現在國民黨的兩岸和平政策，無疑能奪回大眾的支持。

而來自黃復興黨部的王應文隨後上台，他強調今天這份政策綱領雖不能說是空前，但可以說是「絕後」，因為4年後「我們就執政了」，等到國民黨再度上台時，就可以重新修改今天這份綱領。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國代表大會 國民黨 國民黨全代會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：國民黨全代會 黨員信心滿滿：4年後我們就執政了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.