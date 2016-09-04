扁任市長發清潔獎金遭追討 柯文哲：典型的爛攤
2016-09-04 12:03
〔記者何世昌／台北報導〕前總統陳水扁擔任台北市長期間，簽准發放外轉內勤的清潔隊員獎金，但審計處認為不符規定應追回。台北市長柯文哲今受訪表示，「這就是典型冗事，以前留下的爛攤」；告與不告都是兩難，但不告就被監察院彈劾、糾正，一直來，他也在考慮怎麼政治解決。
《中國時報》今日報導，台北市環保局19年前上百名外勤清潔隊員轉調內勤，時任台北市長陳水扁同意續發放每月新台幣6000元清潔獎金，但當時台北市審計處認為，這些調職的清潔員不符支領資格，要求環保局追回總金額上千萬的清潔獎金。
報導指出，環保局趕在追訴期限到前，在101年間將122名清潔隊員分為4案起訴，追討1998、1999年的清潔獎金，要求每名清潔隊員返還3萬至14.4萬元不等。目前定讞2案，卻出現11名清潔隊員不必歸還獎金、44名要歸還的歧異結果。
柯文哲今受訪指出，這個案子內部討論過很多次，不知道怎麼處理比較好，「這就是典型的冗事，以前留下來的爛攤」，後面怎麼做都不對。
柯文哲解釋，當時審計處台北分處認為北市府不能發這筆清潔獎金，但陳水扁認為這是市長的行政權，因此繼續發放，事後北市府遭監察院彈劾，最後只好走法律訴訟，問題是這個案子到現在都20年了，這些清潔隊員不管告贏或告輸都很慘，因為人都已退休，甚至過世，錢也拿了，北市府若告贏怎麼拿回來；若北市府不告，又會被審計部糾正。
針對判決結果出現分歧，柯文哲則表示，「中華民國法律沒有一致性嗎？」同樣案子分4個去告，有的告贏、有的告輸，「連我都搞糊塗了」。
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