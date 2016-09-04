作為德蕾莎的粉絲 大仁哥：盼對窮人奉獻更多

2016-09-04 11:56

〔特派記者鍾麗華／義大利羅馬4日報導〕副總統陳建仁是虔誠的天主徒教徒，每天上班前仍前往聖家堂做彌撒，520就任後也不間斷。出席德蕾莎修女封聖典禮的陳建仁說，一再錯過與他的偶像德蕾莎修女見面的機會，感到遺憾，作為德蕾莎修女的「台灣粉絲」，盼望對台灣的窮人做出更多的奉獻。

在出席封聖典禮前，陳建仁撰文回憶德蕾莎修女。陳副總統說，1995年，他到印度加爾各達參加國際學術研討會，會議結束後，他的博士班同學、美國環保署官員，邀請他一同拜訪德蕾莎修女，由於他已訂好回程班機，心想下次還有機會，沒想到2年後德雷莎修女逝世，到現在仍為錯過而感到遺憾。

陳建仁也曾代人捐款給加爾各達的仁愛傳教修女會，以快捷信函寄送支票，後來收到德蕾莎修女回信和親筆簽名卡片。德蕾莎修女在信中說，裝著支票的信封被割開，支票不見，「可能是有需要的人已經取走了」。陳副總統強調，如此寬恕與包容，看輕錢財與看重有需要的人，「她給我上了一堂『愛的真諦』的課！」

陳副總統也回憶，他在美國攻讀博士學位時，看到德蕾莎獲得諾貝爾和平獎的消息，寫了一封信給台大公衛系學生說，德雷莎修女的無私大愛值得學習，但公共衛生旨在改善國家和全球健康照護體系、提升全人類福祉，德雷莎修女創設的仁愛傳教修女會著眼小眾，公衛則著眼大眾。

德雷莎修女後來發表得獎感言說，「以大愛做每一件小事」、「如果看到一群人，我不會行動；看到一個人，我一定會去做。」這番話對當時的陳建仁來說，猶如「當頭棒喝」，「我常常自以為是的好高騖遠，而忽略了愛要立刻從近人做起」。