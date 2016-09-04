連勝文：不能為了合理化改革把軍公教踩在腳下

2016-09-04 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕昨有60多個軍公教團體發起「反污名、要尊嚴」大遊行，質疑蔡政府的年金改革。國民黨今天舉行第19次全代會，新北市長朱立倫受訪時表示，年金改革有必要、也需要持續進行；國民黨中央委員連勝文也說，年金改革是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。

國民黨今在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議，前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、前副總統吳敦義、與前立法院長王金平均出席，前總統馬英九下午才會到場。

朱立倫在會前受訪時主動提到昨天的年金改革遊行，他說，昨天是軍人節，本該是慶祝的一天，但很遺憾地卻有這麼多軍公教人員上街頭。他相信他們需要的是尊嚴，希望大家共同支持軍人、給軍人更多的尊嚴。朱立倫也說，改革是必要的、也需要持續進行，但不是大家都砍，而是要大家團結一致拚經濟。朱立倫說，經濟成長率提高，台灣有希望，年金改革自然就不會變成現在這樣處處碰到困難。

連勝文則在受訪時回應說，他認為軍公教人員在過去幾年當中，受到很大委屈。他認為年金改革是正確的訴求，但強調不能為了合理化改革，就「拉一幫人去打一幫人」，汙辱軍公教人員、甚至是把軍公教「踩在腳底下」。連勝文認為，若這個問題沒有被重視，未來還會出現第二波、第三波的（抗議）。連勝文也批評民進黨，選舉時慣用切割、分化、對立等手法，但執政時在階級職業各方面（製造對立），「是不可行的」。