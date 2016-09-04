| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油且慢 中油各式汽柴油明降0.5元
 首頁 > 政治

連勝文：不能為了合理化改革把軍公教踩在腳下

2016-09-04  11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕昨有60多個軍公教團體發起「反污名、要尊嚴」大遊行，質疑蔡政府的年金改革。國民黨今天舉行第19次全代會，新北市長朱立倫受訪時表示，年金改革有必要、也需要持續進行；國民黨中央委員連勝文也說，年金改革是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。

國民黨今在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議，前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、前副總統吳敦義、與前立法院長王金平均出席，前總統馬英九下午才會到場。

朱立倫在會前受訪時主動提到昨天的年金改革遊行，他說，昨天是軍人節，本該是慶祝的一天，但很遺憾地卻有這麼多軍公教人員上街頭。他相信他們需要的是尊嚴，希望大家共同支持軍人、給軍人更多的尊嚴。朱立倫也說，改革是必要的、也需要持續進行，但不是大家都砍，而是要大家團結一致拚經濟。朱立倫說，經濟成長率提高，台灣有希望，年金改革自然就不會變成現在這樣處處碰到困難。

連勝文則在受訪時回應說，他認為軍公教人員在過去幾年當中，受到很大委屈。他認為年金改革是正確的訴求，但強調不能為了合理化改革，就「拉一幫人去打一幫人」，汙辱軍公教人員、甚至是把軍公教「踩在腳底下」。連勝文認為，若這個問題沒有被重視，未來還會出現第二波、第三波的（抗議）。連勝文也批評民進黨，選舉時慣用切割、分化、對立等手法，但執政時在階級職業各方面（製造對立），「是不可行的」。

廣告
  • 國民黨中央委員連勝文出席國民黨全代會。（記者呂伊萱攝）

    國民黨中央委員連勝文出席國民黨全代會。（記者呂伊萱攝）

  • 新北市長朱立倫出席國民黨全代會。（記者呂伊萱攝）

    新北市長朱立倫出席國民黨全代會。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三大遊行 年金改革 朱立倫 軍公教 連勝文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：連勝文：不能為了合理化改革把軍公教踩在腳下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.