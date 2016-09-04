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看待年金改革 柯P強調「有些事一定要做」

柯文哲表示，年金改革是中央政府一定要做的事，但是該怎麼做是政府的難題，目前應考量在改革過程中如何減少陣痛。（記者簡榮豐攝）

2016-09-04  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行抗議年金改革汙名化軍公教，台北市長柯文哲今日表示這並不叫汙名化，因為在改革過程中「罵來罵去很正常」，柯也舉出自己刪除重陽敬老金為例，強調有些事一定要做，重點在於如何減少衝突。

柯文哲今日上午受訪表示，年金改革是中央政府一定要做的事，但是該怎麼做是政府的難題，而這些事本來是20年前就該開始著手，政府目前應考量在改革過程中如何減少陣痛。針對部分軍公教指出遭到汙名化，柯文哲則說：「不叫污名化啦，改革過程當中，罵來罵去很正常。」

隨後柯文哲則舉出自己刪除1年1500元的重陽敬老金當例子，表示當時被罵，但這也是非做不可的事，柯解釋，重陽敬老金2年前一年才2億多元，若今年照編是7億多，再過3年後就變10億，把這些經費拿來做建設，只要5年就可讓老人福利的硬體設施完工。柯文哲強調，做事一定要做，重點在於過程中怎麼減少衝突，因為政策不可能使所有人滿意，但要讓所有人可以忍受。

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標題：看待年金改革 柯P強調「有些事一定要做」


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