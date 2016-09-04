洪秀柱擬刪「一中各表」 吳敦義：一中各表非常重要

2016-09-04 11:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨今舉行第19次全國代表大會，黨主席洪秀柱提出新政策綱領「和平政綱」，其中以「深化九二共識」，取代「九二共識、一中各表」。前副總統吳敦義對此表示，他一向堅持「九二共識」和「一中各表」一定要聯合在一起，強調「一中各表」還是非常重要。

國民黨今在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議。洪秀柱提出新版政策綱領，其中提及「九二共識」的部分和國民黨以往堅持的有所不同，以「深化九二共識」取代「九二共識、一中各表」。

吳敦義會前受訪時表示，他一向非常堅持，「九二共識」和「一中各表」一定聯合在一起，可以是「九二共識、一中各表」，或是說「一中各表的九二共識」，總之這8個字不能分開。吳敦義強調，「一中各表」還是非常重要。過去蔡英文總統擔任陸委會主委，答覆陳超明立委的質詢時曾表示，在兩岸方面，台灣達成了「各自表述、一個中國」。他則覺得「各自表述、一個中國」還不是最適當的，最適當的是「一個中國、各自表述」。

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