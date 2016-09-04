歐習談兩岸議題 陸委會：秉持民意與民主原則維持和平現狀

歐習會談兩岸議題，陸委會表態：秉持民意與民主原則維持和平現狀。（路透）

2016-09-04 11:04

〔記者林良昇／台北報導〕美國總統歐巴馬在20國集團（G20）峰會前夕，與中國國家主席習近平進行「歐習會」，關於中國有關台海議題相關談話，陸委會今表示，我國政府堅持既定政策立場，秉持普遍民意與民主原則，致力維護台海和平穩定現狀。

陸委會表示，520以來，政府強調在尊重歴史事實與既有政治基礎上，持續敞開溝通協商大門，致力維繫兩岸關係和平穩定，已充分展現建構一致性、可預測與可持續性兩岸關係的最大誠意與決心。此一政策立場符合兩岸及區域各方的共同利益與期待，也獲致台灣主流民意的支持及肯定。

陸委會強調，維持台海和平是雙方共同的責任。根據陸委會今年8月所公布的最新民調結果顯示，有近9成（88.9%）的民眾支持維持現狀。

陸委會認為，中國大陸應更務實及深刻體會我政府的善意與彈性作為，同時理性客觀看待兩岸制度發展差異，相互尊重與諒解，持續透過交流合作與溝通對話、求同存異，方有助於共同建構良性和諧的兩岸關係。

陸委會重申，政府將遵照中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，務實處理兩岸事務。台灣是民主多元的社會，政府施政均以民眾福祉為依歸，將秉持普遍民意與民主原則，致力凝聚國人對未來推動雙方互動發展的共識，以建立互信合作的兩岸關係。