| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油且慢 中油各式汽柴油明降0.5元
 首頁 > 政治

歐習談兩岸議題 陸委會：秉持民意與民主原則維持和平現狀

歐習會談兩岸議題，陸委會表態：秉持民意與民主原則維持和平現狀。（路透）

2016-09-04  11:04

〔記者林良昇／台北報導〕美國總統歐巴馬在20國集團（G20）峰會前夕，與中國國家主席習近平進行「歐習會」，關於中國有關台海議題相關談話，陸委會今表示，我國政府堅持既定政策立場，秉持普遍民意與民主原則，致力維護台海和平穩定現狀。

陸委會表示，520以來，政府強調在尊重歴史事實與既有政治基礎上，持續敞開溝通協商大門，致力維繫兩岸關係和平穩定，已充分展現建構一致性、可預測與可持續性兩岸關係的最大誠意與決心。此一政策立場符合兩岸及區域各方的共同利益與期待，也獲致台灣主流民意的支持及肯定。

陸委會強調，維持台海和平是雙方共同的責任。根據陸委會今年8月所公布的最新民調結果顯示，有近9成（88.9%）的民眾支持維持現狀。

陸委會認為，中國大陸應更務實及深刻體會我政府的善意與彈性作為，同時理性客觀看待兩岸制度發展差異，相互尊重與諒解，持續透過交流合作與溝通對話、求同存異，方有助於共同建構良性和諧的兩岸關係。

陸委會重申，政府將遵照中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，務實處理兩岸事務。台灣是民主多元的社會，政府施政均以民眾福祉為依歸，將秉持普遍民意與民主原則，致力凝聚國人對未來推動雙方互動發展的共識，以建立互信合作的兩岸關係。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： G20 歐習會 維持現狀
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：歐習談兩岸議題 陸委會：秉持民意與民主原則維持和平現狀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.