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陸軍不斷出事太操勞？網傳司令看球打瞌睡照

網傳陸軍司令邱國正看球打瞌睡照，陸軍司令部否認。（圖擷自網路）

2016-09-04  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍近來發生戰車翻覆、砲管膛炸、士官輕生等事件，屢次登上媒體版面，Lamigo桃猿隊2日舉辦「阿迷趴」向國軍致敬活動，網傳陸軍司令邱國正看球疑似打瞌睡的照片，懷疑是否司令近期太過勞累。不過，陸軍司令部嚴正否認，強調邱國正當時是在幫妻子從包包裡找東西，籲請外界不要加以渲染。

網路近期瘋傳陸軍司令邱國正2日參加Lamigo桃猿隊舉辦「阿迷趴」向國軍致敬活動時疑似打瞌睡的照片，有網友認為，司令出公差看球賽，太累睡著了。但也有網友覺得，照片看起來並不像睡著。

對此，陸軍司令部已嚴正否認，強調邱國正當時正在幫妻子從包包裡找東西，籲請外界不要加以渲染。

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