陸軍不斷出事太操勞？網傳司令看球打瞌睡照
2016-09-04 10:51
網傳陸軍司令邱國正看球打瞌睡照，陸軍司令部否認。（圖擷自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍近來發生戰車翻覆、砲管膛炸、士官輕生等事件，屢次登上媒體版面，Lamigo桃猿隊2日舉辦「阿迷趴」向國軍致敬活動，網傳陸軍司令邱國正看球疑似打瞌睡的照片，懷疑是否司令近期太過勞累。不過，陸軍司令部嚴正否認，強調邱國正當時是在幫妻子從包包裡找東西，籲請外界不要加以渲染。
網路近期瘋傳陸軍司令邱國正2日參加Lamigo桃猿隊舉辦「阿迷趴」向國軍致敬活動時疑似打瞌睡的照片，有網友認為，司令出公差看球賽，太累睡著了。但也有網友覺得，照片看起來並不像睡著。
對此，陸軍司令部已嚴正否認，強調邱國正當時正在幫妻子從包包裡找東西，籲請外界不要加以渲染。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 國安局擬花2500萬 買全防彈總統座車
- 2030年彰化外海 將變另一個沙烏地阿拉伯
- 大法官、黨產會人選 律師質疑公器私用、近親繁殖
- 國民黨臉書批政府 稱軍公教被犧牲成「吸血蟲」
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 日月潭泳賽 男女冠軍均蟬聯
- 憂靜香全裸太香豔 動畫違常理「加工」
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 忠孝橋匝道通車 拓寬為9線道
- 中小學盛行讀經《弟子規》 人渣文本警告危險性
- 琳西狂發性感照 倔等未婚夫道歉
- 受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 自拍內褲走光的這日本騷妹 宣布成為AV女優！
- 《芭蕾伶娜》舞動經典 「最美麗的天鵝」渴愛
- 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
- 對棒球玩法更熟 中國變棘手
- 陳沂挺古小偉 勇敢為同志發聲
- 全台天氣不穩 13縣市發布豪雨、大雨特報
- 〈親子會客室〉接送孩子 別來去匆匆
- 沒手腳生命鬥士 郭韋齊挑戰日月潭泳渡第1人
- 舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」
- 分配不均惡化 改革陣痛難免
- 中壢聖蹟亭修復 客家文化空間成形
- 親友團讚聲 宗秉毅好害羞
- 中市府通知地籍重測 測量公司誤用嘉義縣府信封
- 蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文
- 有機黑豆遇雨 號召採收志工
- MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）
- 舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句
- 83歲不老勇士 鬥牛超靈活
- 與其參加九三大遊行 李茂生：不如這樣做...
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 取締酒駕、危駕 義警民防來了！協警勤務
- 女稱父亡騙網友錢 爸出庭作證「沒死」
- 釣蝦場的蝦能吃嗎？網友解答被推爆
- 靠蛋白質、按摩升級3罩杯？整形醫打臉
- 殷仔2局模擬賽 狀況令人放心
- 自由廣場》中港邦聯這回事
- 基隆海上驚見浮屍 疑失足落海
- 舊包換新包做公益 篩選舊包贈社福團體
- 舒淇交出黃金剩女 陳喬恩、天心接棒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陸軍不斷出事太操勞？網傳司令看球打瞌睡照
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分