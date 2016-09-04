國民黨全代會 政綱草案提「九二」不提「一中各表」
2016-09-04 10:34
國民黨今舉行全代會，並將在會中討論「國民黨政策綱領草案」，據草案內容，在兩岸交流部分，國民黨在政綱草案內提出將深化「九二共識」，但並未有「一中各表」。（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行全代會，並將在會中討論「國民黨政策綱領草案」，據草案內容，在兩岸交流部分，國民黨在政綱草案內提出將深化「九二共識」，但並未有「一中各表」，更指出，將積極探討以和平協議結數兩岸敵對狀態的可能性。
國民黨今在台北陽明山中山樓舉行19次全代會第4次會議，討論國民黨政策綱領草案，稍早，全代會正式討論國民黨政策綱領，雖在兩岸議題上外界有雜音，但在3位被抽到發言的黨代表發言力挺下，最後「鼓掌」通過政綱。
政綱中提到，國民黨將捍衛中華民國固有疆域與主權，堅持維護在釣魚台列嶼及南海U型線內各群島和水域的主權，督促政府宣告太平島周邊200海里經濟海域，並推動政黨外交，鞏固既有邦誼，加強與美國、日本、歐盟、東協及其他國家的實質關係。
在兩岸議題上，國民黨也指出，將在中華民國憲法的基礎上 深化「九二共識」，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，但政綱中未提「一中各表」，僅在總論中，敘述前總統馬英九兩岸政策時提及。
國民黨也指出，將推動恢復立法院閣揆同意權，並推動不在籍投票，降低投票年齡至18歲，降低地方公民投票門檻，強化基層民主，落實人民主權，並建立反歧視的公平社會環境，保障原住民族基本權利，促進族群平等和諧。
政綱除外交、兩岸、民主發展等綱領外，也提及經濟、長照食安、教育、能源、司法、文化等政策。（12:06更新）
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