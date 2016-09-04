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國民黨全代會 多人中場休息後…遲遲沒回來

國民黨今日在陽明山舉行全國代表大會，多位黨代表在休息時間離席後遲遲沒回座，讓司儀著急地提醒現場可是有實況轉播，請黨代表們以身作則趕快回座。（圖擷自Youtube）

2016-09-04  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日在陽明山舉行全國代表大會，主席洪秀柱率先上場致詞，結束後司儀宣布休息4分鐘再開始預備會議。熟料休息時間一分一秒的超過，多位黨代表在離席後遲遲沒回座，讓司儀著急地提醒現場可是有實況轉播，請黨代表們以身作則趕快回座。

洪秀柱致詞完後的休息時間，司儀屢次提及周遭的聲音都希望國民黨「趕快回來」、「置之死地而後生」，然而許多黨代表在這4分鐘內都不知道跑到哪裡去，似乎沒有想要趕快回來的意思。

司儀見預備會議的時間逐漸被延後，一度要求在座位上的黨代表，以掌聲提醒大家趕快回座，但掌聲只稀稀落落地響起，不久後就戛然而止。經過司儀多次的請託後，離開的黨代表才陸續返回會場就座。

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