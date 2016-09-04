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不認同黨全代會？ 吳敦義：「一中各表」不能拿掉

國民黨今天舉行全代會，會議中的政綱草案沒有「一中各表」。有媒體報導指出，前副總統吳敦義認為「九二共識」與「一中各表」不能拆開。（資料照，記者劉濱銓攝）

2016-09-04  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天舉行第19次全國代表大會第4次會議，會議中的政綱草案提出深化「九二共識」，但並未有「一中各表」。有媒體報導指出，前副總統吳敦義對此似乎不太認同，他認為「九二共識」與「一中各表」不能拆開。

據《中國時報》報導，國民黨第19次全代會第4次會議今天上午在陽明山中山樓登場，針對政策綱領草案刪除「一中各表」，吳敦義對此表示，他一向堅持「九二共識」與「一中各表」一定要連在一起，才能做出最適當的表達，8個字不能拆開。

報導也提到，吳敦義說到，總統蔡英文過去擔任陸委會主委時，曾接受立委陳超明質詢，她當時回答說「兩岸在台灣方面達成各自表述、一個中國」，但他個人認為最適當的說法是「一個中國、各自表述」。

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相關關鍵字： 一中各表 九二共識 全代會 吳敦義 國民黨
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