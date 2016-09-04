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全代會致詞 洪秀柱自比「鐵娘子」柴契爾夫人

洪秀柱在國民黨全代會致詞。（記者黃耀徵攝）

2016-09-04  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天（4日）舉行第19屆全國代表大會第4次會議，主席洪秀柱在致詞時，引用電影《鐵娘子》中柴契爾夫人的對白，一番慷慨激昂的陳詞，讓全場聽了熱血沸騰，紛紛高喊「國民黨，加油！主席，加油！」

國民黨今天為展現大團結氣氛，請來歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫出席。洪秀柱在致詞時表示，如國民黨總理孫中山所言「革命必先革心」，所有改革須從每一黨員的思想信仰開始，正心誠意從自我做起，今天的國民黨要學習經國先生的樸實務實與無私無我精神，從中央到地方，由思想到行動，徹徹底底的「經國化」，讓經國先生的路線引領國民黨重拾民心、重返執政。

洪秀柱最後說，電影《鐵娘子》中有幾句話，令她頗有感觸，在此和大家分享、願一起共勉「凡是有不和的地方我們要為和諧而努力，凡是有謬誤的地方我們要為真理而努力，凡是有絕望的地方我們要為希望而努力。」洪秀柱稱，民眾對國民黨依然有期待，害怕的人沒有機會，退縮的人無法前進，為了台灣、為了人民、為了國家，我們終將再起！

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