軍公教勞退休金差多少？ 一張圖馬上看懂

軍公教退休年金與勞工、農民的差距，已到了令人咋舌的地步。（圖擷自行政院）

2016-09-04 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿政府推動年金改革，昨日走上街頭遊行抗議。然而行政院提供的資料顯示，軍公教退休年金與勞工、農民的差距，已到了令人咋舌的地步，行政院製作的圖表更讓人一秒看懂年金的問題到底出在哪。

依據行政院提供的資料，公立教師平均54歲退休，每月可領退休金6萬8052元；公務人員平均56歲退休，月領5萬6383元；軍人平均45.6歲退休，月領4萬9379元。然而勞工平均卻要61歲才退休，月領退休金僅為1萬6179元；農民平均更要到了65歲退休，每月僅能領到7256元。

行政院資料顯示，軍公教保費分別在2011年、2015年、2014年發生收支逆差，如果不進行改革，預估到了2020年、2031年和2030年，軍公教退撫基金就會分別破產。