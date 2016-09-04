大巨蛋案 亞洲週刊：壓垮柯P政治生命最後一根稻草

《亞洲週刊》認為，大巨蛋（圖）很可能成為壓垮台北市長柯文哲政治生命的最後一根稻草。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-04 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕最近台北市長柯文哲民調數字連續下滑，進入了不滿意度超過滿意度的「死亡交叉點」，而根據媒體觀察，「大巨蛋」體育館案，「將成為壓倒他政治生命的最後一根稻草」。

《亞洲週刊》以封面專題來報導柯文哲聲望下跌一事，並指是「台灣民粹政治大退潮」；而關鍵就是已纏訟一年多的大巨蛋案。

報導指出，柯文哲選台北市長時，網路一片解約拆「蛋」之聲，不過，當選上台後，「不但沒有拆除，反而花上新台幣三億多元去作『捷運體檢』」，「落得騎虎難下，也讓網軍與激進團體編織的拆蛋美夢破滅」。

報導中引述台大教授黃光國、民進黨市議員梁文傑等人觀點指出，「民粹主義扭曲變形所引發的『義和團效應』正在消退中，至少柯文哲在台北市是行不通的」；柯文哲雖然很想拆蛋，但終無法突破法律高牆，無法蠻幹；一路追打大巨蛋案，從公安下手，結果「五大弊案變成五大案」，還擬以i-Voting解決，最後還是引反彈而不了了之。

報導看衰柯文哲指出，網軍快閃，「柯神」已被網軍請下神壇；加速他施政挫敗。批他執政一年七個月，「幾乎交了白卷」，不管是在北市府研考會、及遠見雜誌的調查，柯文哲的滿意度都很低；且下屬一個個跳船走人，導致連領導力都受到質疑，明年世大運能否辦得成功，疑慮也增加。