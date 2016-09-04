國民黨哭窮？全代會餐費由副主席買單
2016-09-04 09:42
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日將召開十九全代會第四次會議，由於黨產面臨被追討的窘境，藍營原打算撙節開銷，中午讓與會者吃便當就好。不過，有中常委認為吃桌菜可以象徵團結，於是在國民黨湊不齊經費後，只好由副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢、林政則和中常委負擔上百桌菜餚的費用。
據《蘋果日報》報導，國民黨中常委江碩平認為，大家一起吃桌菜有團結一致的意義，但藍營行政單位實在籌不出錢，最後黨主席洪秀柱便指派4位副主席和中常委負責午餐的費用，將由北投農會負責烹煮餐點。
另一方面，還有有黨代表透露國民黨現在寄出的信封袋，上面的印記竟然還是「中國國民黨朱緘」，在前主席朱立倫卸職後都沒有更換。有黨內人士對此回應，這是藍營處處節省的好現象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」
- 陸軍不斷出事太操勞？網傳司令看球打瞌睡照
- 全代會致詞 洪秀柱自比「鐵娘子」柴契爾夫人
- 國民黨全代會 多人中場休息後…遲遲沒回來
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 頸椎椎間盤壓迫神經 長期病痛身心煎熬
- 今明北部放晴 南台仍有局部大雨
- 核一廢料存無人島 9月底報告出爐
- 美網》女網第一人！小威廉絲奪大滿貫第307勝
- 台南州立農試場宿舍群 丁種官舍重新開幕
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Militants blamed for Philippine explosion
- 美要禁抗菌成分 消基會:宜限用非禁用
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 亞洲柔道賽開幕 柯文哲盼台灣多摘牌
- 對棒球玩法更熟 中國變棘手
- 中興高等研究園區 土地使用率達47％
- 單攻玉山後 馬英九成功泳渡日月潭
- 女棒世界盃 台灣女力開紅盤
- 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
- NBA》亞洲行學做春捲 柯瑞談輸掉G7：氣自己
- 舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」
- 《美網》台將雙打出局 大小詹拚混雙
- 碧砂淨港奇景 珊瑚長在酒瓶上
- 國中老師憂食安 自然農法種紅茶
- 自備飲料杯 僅一成消費者響應
- 北投再現「喪屍群」抓寶 網友打趣：比遊行人還多
- 李宗賢拋開沮喪 第一安自然就好
- 日月潭泳賽 男女冠軍均蟬聯
- 籲世代互助 青年團體挺年金改革
- 中小學盛行讀經《弟子規》 人渣文本警告危險性
- 剝不到2斤紅蔥頭 學生遭體罰病危
- 教授向學生打賭輸了 全班考試爽拿A
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/3賽果）
- 全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬
- 政府年花2600億 勞團：需花這麼多錢吸引軍公教?
- 小鋼砲王泓逸 三壘隱形高牆
- 政院回應年金十問》林萬億：改革是全民參與 沒有針對性
- 3個紀錄 王柏融一轟滿足
- 舒淇休假秘婚 老媽急飛捷克開心哭了
- 偷拍性愛PO網 自己有碼女友無碼
- 防歹徒入校園 新北市啟動護童專案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨哭窮？全代會餐費由副主席買單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分