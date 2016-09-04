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國民黨哭窮？全代會餐費由副主席買單

2016-09-04  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日將召開十九全代會第四次會議，由於黨產面臨被追討的窘境，藍營原打算撙節開銷，中午讓與會者吃便當就好。不過，有中常委認為吃桌菜可以象徵團結，於是在國民黨湊不齊經費後，只好由副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢、林政則和中常委負擔上百桌菜餚的費用。

據《蘋果日報》報導，國民黨中常委江碩平認為，大家一起吃桌菜有團結一致的意義，但藍營行政單位實在籌不出錢，最後黨主席洪秀柱便指派4位副主席和中常委負責午餐的費用，將由北投農會負責烹煮餐點。

另一方面，還有有黨代表透露國民黨現在寄出的信封袋，上面的印記竟然還是「中國國民黨朱緘」，在前主席朱立倫卸職後都沒有更換。有黨內人士對此回應，這是藍營處處節省的好現象。

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  • 國民黨今日將召開十九全代會第四次會議，有中常委認為吃桌菜可以象徵團結，於是在國民黨湊不齊經費後，只好由副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢、林政則和中常委負擔上百桌菜餚的費用。圖為國民黨過去召開全代會的情況。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨今日將召開十九全代會第四次會議，有中常委認為吃桌菜可以象徵團結，於是在國民黨湊不齊經費後，只好由副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢、林政則和中常委負擔上百桌菜餚的費用。圖為國民黨過去召開全代會的情況。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 全國代表大會 國民黨 國民黨全代會 黨產
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