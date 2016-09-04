為了軍公教遊行人數 蔡正元瞎扯太陽花
2016-09-04 09:41
九三遊行主辦單位聲稱人數突破25萬人，但台北市警察局保安科統計，參加人數約11萬7000人左右。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反污名、要尊嚴」大遊行於昨日舉行，主辦單位聲稱遊行人數突破25萬人，不過，台北市警察局保安科統計，參加人數約11萬7000人左右，並非主辦單位所聲稱的25萬人。國民黨政策會執行長蔡正元稍早則在臉書表示這是主辦單位「謙虛」，而不像太陽花是「膨風」。
蔡正元指出：「軍公教勞反污名化上街抗議，警方估計15萬人出席，主辦者號稱25萬人參加，真是謙虛！」隨後蔡正元則舉出兩年前的太陽花學運，表示當時警方估計12萬人出席，主辦者卻「吹牛」有50萬人參加，諷刺地說：「真是彭風！」
蔡正元舉出太陽花來與昨日軍公教遊行相比，臉書貼文被分享至PTT後，許多網友紛紛表示：「歹勢齁，請問昨天有塞成太陽花那樣嗎～」、「自己不會拿照片對照一下哦？」「太陽花人都滿到228公園了，周邊塞爆，你跟我說12萬？」「五十步笑百步的概念。」
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