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洪秀柱將宣布 國民黨要全面「經國化」

2016-09-04  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今日將在國民黨全國代表大會上，以「逆境求生奮發向上」為主軸進行演講。在事先提供的講稿中，洪秀柱預計會宣布「本黨由中央到地方，由思想到行動，都應該徹徹底底的經國化。」

據《蘋果日報》報導，洪秀柱將強調國民黨是和台灣土地共同呼吸長大的政黨，而蔣經國過去以民為本、用生命治理台灣的態度，是國民黨進行改革的明燈。洪秀柱將宣示「讓經國先生的路線引領我們重拾民心、重返執政」。

在致詞中，洪秀柱也會著墨於黨產問題，她將指責目前是以清算鬥爭的模式來奪取黨產，是一種背離民主法治的行為。

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  • 國民黨主席洪秀柱預計今日會宣布「本黨由中央到地方，由思想到行動，都應該徹徹底底的經國化。」（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席洪秀柱預計今日會宣布「本黨由中央到地方，由思想到行動，都應該徹徹底底的經國化。」（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 國民黨 洪秀柱 經國化 蔣經國 黨產
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