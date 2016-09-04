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副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...

副總統陳建仁回憶過去曾捐款給德蕾莎修女，德蕾莎修女也回信，但信中卻說裝著支票的信封被割開，裏頭的支票不見了。（圖截自陳建仁臉書）

2016-09-04  08:19

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各今天將為已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa of Calcutta）封聖，天主教徒的副總統陳建仁今天也以特使身分，率團出席封聖典禮。有媒體報導指出，陳建仁回憶過去曾捐款給德蕾莎修女，德蕾莎修女也回信，但信中卻說裝著支票的信封被割開，裡頭的支票不見了。

據《中央社》報導，陳建仁今年7月以「上主手中的一隻小鉛筆」為題撰文回憶，他在美國攻讀博士時，看到德雷莎修女獲得諾貝爾和平獎，她的得獎感言說到，要促進世界和平，每個人都能做的事就是「回到家裡愛你的家人」，這番話對當時的他宛如當頭棒喝，陳建仁坦言「自己常自以為是好高騖遠，忽略了愛要從近人做起」。

陳建仁曾代人捐款給德雷莎修女創設的仁愛傳教修女會，以快捷信函寄送支票，後來他收到回信和德雷莎修女親筆簽名卡片。但德雷莎修女在信中卻說信封被割開，裏頭的支票不見了，她說「可能是有需要的人已經取走了」，德雷莎修女的包容寬恕給當時的他上了一課。

報導也提到，陳建仁曾於1995年到印度加爾各答參加研討會，本有機會拜訪德蕾莎修女，但因故沒有前往，以為往後還會有見面機會，沒想到2年後德雷莎修女逝世，他到現在仍為當時的錯過而感到遺憾。

教宗方濟各今天將為已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女封聖。（圖截自網路）

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