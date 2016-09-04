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國民黨臉書批政府 稱軍公教被犧牲成「吸血蟲」

國民黨在昨天晚間於臉書發文表示，軍公教過去為了國家奉獻，現在的政府卻要他們再次犧牲，被汙名化成對不起年輕一代的「吸血蟲」（記者羅沛德攝）

2016-09-04  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體在昨天九三軍人節舉辦遊行，上街訴求「要尊嚴」，國民黨也在昨天晚間於臉書發文力挺表示，軍公教在過去為了國家犠牲奉獻許多，現在的政府卻用二分法要他們再次「犧牲」，因而被汙名化成為對不起年輕一代的「吸血蟲」

國民黨昨晚於臉書貼文寫到 「他們為國家犧牲自由、奉獻時間。對他們而言，大半的青春年華，都已貢獻給國家；如今，他們站上街頭，其實不反改革！今天，他們要的只是一份『尊嚴』、要的只是一份『尊重』。很多人說，他們是『吸血鬼』、『肥貓』！試問，講這些話的人，對國家的貢獻有多少？為國犧牲過多少？」

貼文提到，軍公教付出許多，現在政府卻用二分法要他們再次「犧牲」，否則他們就是對不起年輕一代的「吸血蟲」，然後貼文更說「我們會持續與為國奉獻一生的人站在一起，一起找回屬於他們的榮譽與尊嚴！一起對抗惡意抹黑的手段，我們再也不退讓半步！」

貼文一出立刻引發PTT網友批評，許多人紛紛留言「明明就是國民黨在挑起對立」、「kmt優秀 出來秀軍公教下限」、「國民黨知道拿不到年輕選票，只能鞏固老人票」、「這樣的國冥黨我就放心了」

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  • 國民黨昨晚於臉書貼文寫到 「他們要的只是一份『尊嚴』、要的只是一份『尊重』」（圖截自國民黨臉書）

    國民黨昨晚於臉書貼文寫到 「他們要的只是一份『尊嚴』、要的只是一份『尊重』」（圖截自國民黨臉書）

  • 貼文一出立刻引發PTT網友批評。（圖截自PTT八卦板）

    貼文一出立刻引發PTT網友批評。（圖截自PTT八卦板）

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相關關鍵字： 93遊行 九三遊行 吸血蟲 國民黨 年金改革 軍公教
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