| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」

有媒體報導指出，今年國民黨全代會議討論的政策綱領重點為「真誠反省、勇於改革」，且據傳內容不會提到「一中各表」。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-04  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨將於今天舉行第19次全國代表大會第4次會議，這是國民黨在野後首次全代會。有媒體報導指出，今年會議討論的政策綱領重點定名為「真誠反省、勇於改革」，且據傳內容僅會提到「九二共識」，不會提到「一中各表」。

據《東森新聞雲》報導，本次全代會議相較於去年7月的19全的第3次會議，兩者都提到「九二共識」，但這次最大的不同在於不提「一中各表」。另外一個不同點在於將納入「兩岸和平協議」，規定在憲法基礎上深化「九二共識」，探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性。

報導也提到，政綱內容也將載明，積極推動兩岸交流，強化與中國事務及台商服務中心，關心在中國經商、就業、求學及生活的台灣民眾，且支持在台中國配偶及學生與其他外籍人士同等權利。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中各表 九二共識 全代會 國民黨 政綱 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.