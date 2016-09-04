國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」
2016-09-04 06:59
有媒體報導指出，今年國民黨全代會議討論的政策綱領重點為「真誠反省、勇於改革」，且據傳內容不會提到「一中各表」。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨將於今天舉行第19次全國代表大會第4次會議，這是國民黨在野後首次全代會。有媒體報導指出，今年會議討論的政策綱領重點定名為「真誠反省、勇於改革」，且據傳內容僅會提到「九二共識」，不會提到「一中各表」。
據《東森新聞雲》報導，本次全代會議相較於去年7月的19全的第3次會議，兩者都提到「九二共識」，但這次最大的不同在於不提「一中各表」。另外一個不同點在於將納入「兩岸和平協議」，規定在憲法基礎上深化「九二共識」，探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性。
報導也提到，政綱內容也將載明，積極推動兩岸交流，強化與中國事務及台商服務中心，關心在中國經商、就業、求學及生活的台灣民眾，且支持在台中國配偶及學生與其他外籍人士同等權利。
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