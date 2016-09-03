陳建仁抵羅馬 明出席德蕾莎修女封聖儀式
2016-09-03 22:11
副總統陳建仁（中）展開「聖和專案」出訪梵蒂岡，今天下午抵達義大利羅馬。（外交部提供）
〔特派記者鍾麗華 ／義大利羅馬3日報導〕副總統陳建仁展開「聖和專案」出訪梵蒂岡，今天下午抵達義大利羅馬，並下榻在台灣雲朗觀光集團投資的「羅馬大飯店」（A.ROMA Lifestyle Hotel），明天將出席由教宗方濟克主持的德蕾莎修女封聖典禮，預計有10萬人參與盛會，陳副總統將親手致贈兼具台灣特色與宗教意義的禮物給教宗方濟各。
德蕾莎修女封聖典禮明天上午10點半在梵蒂岡的聖伯多祿大殿廣場舉行，典禮長達2個小時。教廷新聞室主任伯克（Greg Burke）在2日的記者會上表示，封聖大典入場券目前已發出了10萬張，而世界各地的電視公司將聯合實況播送本次封聖大典，超過120家媒體報導相關消息。
國安會副秘書長曾厚仁指出，這次封聖典禮，各國多是派駐教廷大使參加，不過，仍有12國派出特使團，包括我國與美國、印度、荷蘭、義大利、科索沃、巴拿馬等，其中我友邦巴拿馬是第一夫人羅蕾娜率團前來，美國特使則是歐巴馬總統辦公室國土安全與反恐特助。
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