年金改革遇阻力 徐永明：因為蔡政府玩真的

2016-09-03 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今（3）日在凱道舉行93大遊行，抗議政府的年金改革。時代力量立委徐永明今（3）日對此表示，這次之所以會遇到這麼大的反彈，是因為蔡政府「真的有可能做成」，讓軍公教團體危機感頓生。

徐永明在《政經看民視》節目上表示，他覺得這次的年金改革跟馬政府時代不一樣，「馬政府時代大家會覺得只要有人反對，他就不可能會改，從某種角度來看，這次蔡政府是真的有可能作成，所以軍公教團體的危機感、恐慌感就會很強」，所以才會有那麼多人上街。

徐永明也表示，他也覺得應該有個大遊行，「可以讓他們有點宣洩，只是希望這個遊行過後，大家可以心平氣和來討論，到底要怎麼改，改的幅度怎麼樣。」