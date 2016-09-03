年金改革爭議 全校協呼籲「放緩改革限期」
2016-09-03 21:56
〔記者林曉雲／台北報導〕「監督年金改革行動聯盟」今天串聯軍公教勞上街遊行。全國中小學校長協會晚間發出聲明，理事長翁慶才表示，全校協支持老師和校長們上街表達心聲，多數教師和校長都能理解國家財政危機，年金碰到很大的困難，應共體時艱，認同合法且合理的年金改革，但也希望各界能理解教育人員，因實在無法再接受持續遭到抹黑的情緒，而採取強烈表達「反污名，要尊嚴」的心聲和行動。
全校協對年金改革訴求有以下五點呼籲：
一、放緩年金改革限期，讓各界充分溝通年金改革政策怎麼走。
二、梳理清楚「退輔基金」的運作模式，要求交代過去虧損多少？為何虧損？未來怎麼管理？如何透明運作？
三、清楚條理各類職別退休金運算的基礎，軍公教勞各有不同退輔扣款與薪資待遇水準。
四、明列退輔年金打折數與退輔制度永續經營的「計算式」，並交給所有利害關係團體進行公評。
五、反對污名化、世代對立化，缺乏信賴保障原則的改革方式。
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