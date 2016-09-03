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呼籲小英堅持改革 曹長青：不當年金性質等同不當黨產

2016-09-03  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今（3）日在凱道舉行93大遊行，抗議政府的年金改革。獨立評論員曹長青對此表示，不當年金跟不當黨產的性質是一樣的，不改革無法實現公平正義，呼籲蔡英文總統要堅持改革，不要被93遊行的反改革勢力阻擋。

曹長青在《政經看民視》節目上表示，蔡英文總統上任後，有兩個亮點，「第一個就是通過討不當黨產，第二個是下定決心改革不當年金。」

曹長青接著解釋，這兩點前面都有個「不當」，性質是一樣的，「不當黨產是國民黨時代，黨庫通國庫，把人民的錢拿到國民黨手裡，維持他的專制統治；不當年金的部分，今天在聯合國193個國家裡，能找出1個國家，給特定職業18%的退休優惠利率嗎？如果從外部觀察就很清楚，不當年金就是變相的收買軍公教，變相的賄賂來買票，構成一個鐵票群。」

曹長青也呼籲蔡英文總統，不要被93遊行的氣勢嚇住，也不要被阻擋年金改革的勢力嚇住，「要堅持下去，才能真正實現公平正義。」

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  • 曹長青表示，不當年金跟不當黨產的性質是一樣的，呼籲蔡英文堅持改革。（資料照，記者簡榮豐攝）

    曹長青表示，不當年金跟不當黨產的性質是一樣的，呼籲蔡英文堅持改革。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 曹長青表示，不當年金跟不當黨產的性質是一樣的，呼籲蔡英文堅持改革。（圖擷自政經看民視）

    曹長青表示，不當年金跟不當黨產的性質是一樣的，呼籲蔡英文堅持改革。（圖擷自政經看民視）

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相關關鍵字： 不當黨產 九三大遊行 九三遊行 年金改革 曹長青 軍公教
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