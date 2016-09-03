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用國外的圖挺93遊行？ 郝龍斌臉書疑似盜圖被抓包

2016-09-03  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今進行93大遊行，國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，該則貼文疑似盜圖，竟貼出委內瑞拉近日的示威行動照，雖然該圖後來已被撤掉，但網友已擷圖備份，並紛紛嘲諷道「我真的鄙視盜圖」。

針對軍公教今93大遊行，郝龍斌今除到場參與，下午近5點也在臉書貼文，批評民進黨若繼續無視、繼續抹黑、操弄社會對立，那麼這史上第一次軍公教走上街頭絕不會是「最後一次」。

但針對該則貼文所使用的遊行現場照片，有眼尖的網友發現，其中一張並非是凱達格蘭大道前的現場照片，而是國外的示威活動照片，雖然事後該則貼文已撤下爭議照片並換上另張圖，但網友早已備份並質疑「盜圖盜的很爽嘛！」，也有其他網友笑說，「可能是工讀生發錯」。

據了解，該張圖為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的示威活動，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。

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  • 軍公教團體今進行93大遊行，國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，該則貼文疑似盜圖（右下的圖片），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動照。（圖擷自imgur）

    軍公教團體今進行93大遊行，國民黨副主席郝龍斌也到場參與，並於臉書上貼文批評民進黨，但有眼尖的網友發現，該則貼文疑似盜圖（右下的圖片），竟貼出委內瑞拉近日的示威行動照。（圖擷自imgur）

  • 據了解，該張圖為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。（圖擷自twitter）

    據了解，該張圖為近日發生於委內瑞拉首都加拉加斯的示威活動，該國的反對派聚集抗議，要求舉辦罷免總統馬杜洛的公投。（圖擷自twitter）

  • 雖然該圖後來已被撤掉，但網友已截圖備份，並紛紛嘲諷道「我真的鄙視盜圖」。（圖擷自「台灣更好 正面力量 郝龍斌」臉書）

    雖然該圖後來已被撤掉，但網友已截圖備份，並紛紛嘲諷道「我真的鄙視盜圖」。（圖擷自「台灣更好 正面力量 郝龍斌」臉書）

  • 雖然該張圖片後來已被撤掉，但網友已截圖備份，並嘲諷道「我真的鄙視盜圖」。圖為郝龍斌臉書目前的截圖，右下角的圖片被換成另一張。（圖擷自「台灣更好 正面力量 郝龍斌」臉書）

    雖然該張圖片後來已被撤掉，但網友已截圖備份，並嘲諷道「我真的鄙視盜圖」。圖為郝龍斌臉書目前的截圖，右下角的圖片被換成另一張。（圖擷自「台灣更好 正面力量 郝龍斌」臉書）

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