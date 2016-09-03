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李富城稱高雄大腸癌 陳其邁火大反嗆：衰尾道人！

2016-09-03  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨（2）日高雄市一場豪大雨，使得市區多處淹水，三民區時雨量更衝到88毫米，雨水如同用倒的，卻遭氣象專家李富城批評高雄市「大腸癌」，下水道不通，此說法讓高雄市水情中心人員不滿，民進黨立委陳其邁今日更怒斥李富城是「衰尾道人。」

針對高雄市昨日的淹水，李富城在臉書上表示：「這就是高雄，欠債最多，都市一點進步都沒有，你只看見美輪美奐的高雄市，但是他得了大腸癌，下水道不通，只是一場雨而己，就淹得烏七八糟，錢都去了那裡，颱風一來就沒救啦」。

對此除了高雄水情中心人員多所批評外，陳其邁更在自己臉書上直言，今年6月18日，新北市下了一場暴雨，結果造成新店區甚至連公車裡都淹水，按照李富城的說法，「不知比大腸癌還嚴重的，又該是什麼癌可以來形容？」

陳其邁更怒斥李富城，滿腦的顏色丶滿嘴的口業，卻沒有專業分析，只會傷口撒鹽，這就像是衰尾道人，惹人生厭。而對此網友更紛紛表示：「高雄人請記住這個李先生，高雄下大雨，他在幸災樂禍」、「有志氣不要去高雄!」

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  • 象專家李富城批評高雄市「大腸癌」，下水道不通，此說法讓高雄市水情中心人員不滿，陳其邁更怒斥李富城是「衰尾道人。」（圖擷自李富城臉書）

    象專家李富城批評高雄市「大腸癌」，下水道不通，此說法讓高雄市水情中心人員不滿，陳其邁更怒斥李富城是「衰尾道人。」（圖擷自李富城臉書）

  • 陳其邁直言，今年6月18日，新北市下了一場暴雨，結果造成新店區甚至連公車裡都淹水，「不知比大腸癌還嚴重的，又該是什麼癌可以來形容？」（資料照，記者劉信德攝）

    陳其邁直言，今年6月18日，新北市下了一場暴雨，結果造成新店區甚至連公車裡都淹水，「不知比大腸癌還嚴重的，又該是什麼癌可以來形容？」（資料照，記者劉信德攝）

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