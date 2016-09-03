李富城稱高雄大腸癌 陳其邁火大反嗆：衰尾道人！
2016-09-03 20:25
〔即時新聞／綜合報導〕昨（2）日高雄市一場豪大雨，使得市區多處淹水，三民區時雨量更衝到88毫米，雨水如同用倒的，卻遭氣象專家李富城批評高雄市「大腸癌」，下水道不通，此說法讓高雄市水情中心人員不滿，民進黨立委陳其邁今日更怒斥李富城是「衰尾道人。」
針對高雄市昨日的淹水，李富城在臉書上表示：「這就是高雄，欠債最多，都市一點進步都沒有，你只看見美輪美奐的高雄市，但是他得了大腸癌，下水道不通，只是一場雨而己，就淹得烏七八糟，錢都去了那裡，颱風一來就沒救啦」。
對此除了高雄水情中心人員多所批評外，陳其邁更在自己臉書上直言，今年6月18日，新北市下了一場暴雨，結果造成新店區甚至連公車裡都淹水，按照李富城的說法，「不知比大腸癌還嚴重的，又該是什麼癌可以來形容？」
陳其邁更怒斥李富城，滿腦的顏色丶滿嘴的口業，卻沒有專業分析，只會傷口撒鹽，這就像是衰尾道人，惹人生厭。而對此網友更紛紛表示：「高雄人請記住這個李先生，高雄下大雨，他在幸災樂禍」、「有志氣不要去高雄!」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 九三軍公教遊行出發 卻遭路人嗆「無恥！」
- 5點了！軍公教遊行準時散場 警估11.7萬人參與
- 93落幕後 劉亞平：軍公教再被霸凌就10月圍城
- 蔡政府執政百日表現 美國學者這麼看...
- 國民黨、高階退將出席 軍公教人員憂模糊遊行焦點
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 抗議總統連任 加彭陷入暴亂
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 駝背賣米粉湯 4萬血汗錢被偷光
- 毒販自導自演 緝毒組長知情申請獎金遭起訴
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 持悠遊卡、一卡通 停車打8折
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 如何避免性騷擾？ 專家籲：「敏感一點！」
- 安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
- 日本虛擬歌姬初音 化身機器人
- 台東市公所抽水肥服務 暫停
- 迎接93大遊行 警界退休高官廣發召集令
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 張兆順長談逾2小時 兆豐銀工會：充分感受誠意
- 每週寫信給學生 國中師15年不輟
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 當年KFC面試沒被錄取 傳言馬雲買下中國KFC
- 美升息機率下滑 激勵美股收紅
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 張兆順救火 接兆豐金董座
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 《觀察筆記》大哉問
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身
- 微散文 正常了
- 化解僵局 許厝學童5日到橋頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李富城稱高雄大腸癌 陳其邁火大反嗆：衰尾道人！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分