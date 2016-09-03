看到遊行5點準時結束 綠委笑出來：真的是公務員...

2016-09-03 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕全國軍公教勞退休團體今天上街舉行「反污名、要尊嚴」93大遊行，不過93大遊行在5點就準時落幕，不像其他抗議活動會持續到晚上。有民進黨立委看到後忍不住笑出來，抗議活動到5點就結束，「真的就是公務員阿...」

全國軍公教勞退休團體今天號召10餘萬人上街，舉行「反污名、要尊嚴」93大遊行，要抗議政府的年金改革挑動職業鬥爭，而抗議活動準時在下午5時結束散場。相較於過去的學運、反課綱微調事件，93遊行的活動持續時間相當短暫。

民進黨立委蔡易餘看到遊行在5點就結束後，在臉書寫到，某名嘴說其他政黨出來抗議都是到晚上10點，但軍公教說5點就是5點，還自認守法。蔡易餘直言，「笑了，就真的是公務員阿...事實上晚上10點也是合法！」