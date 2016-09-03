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93軍公教遊行 遭反對人士長按喇叭

2016-09-03  19:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕93軍公教大遊行今下午舉行，第一縱隊退伍軍人估計超過3萬人，現場秩序大致良好，時而軍歌時而答數，活動於下午5時結束後，人潮逐漸散去，繼續跑攤聯絡感情，僅剩零星拍照民眾。

現場維持秩序幹部表示，光第一縱隊就估計超過3萬人，可見大家真的是對蔡政府憤怒了，要出來爭權益，反污名。他強調年金改革大家都支持，但是溯及既往就是有問題的。

第一縱隊行進過程大致平和，僅有在通過仁愛路、杭州南路口時，因為人數眾多稍稍超出封鎖線，被後方反對車輛長按喇叭，現場遊行民眾一度大喊「給我下車」雙方怒目相視，不過適巧警方在現場指揮，未釀衝突。

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  • 退伍人員上街，估計3萬人。（記者楊綿傑攝）

    退伍人員上街，估計3萬人。（記者楊綿傑攝）

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