林萬億：請遊行者別污名化他人！

2016-09-03 19:53

〔記者李欣芳／台北報導〕「監督年金改革聯盟」今天發動不少退休軍公教人士上街頭抗議新政府的年金改革，行政院今晚召開記者會，年金改革委員會副召集人林萬億除針對發動遊行的「監督年金改革聯盟」提出的十問逐一回應、駁斥外，強調將努力將年金改革按原來步調一步一步完成，今年10月到11月將舉行北、中、南、東四區的分區座談，明年1、2月召開年金國是會議。

對於藍營人士要求「蔡英文道歉，林萬億下台」，全教產副理事長劉亞平也抨擊林萬億沒資格帶領年金改革，林萬億則說，他如果沒有在明年520提出年金改革版本到立法院，自然會遵循原先的承諾下台，不需要別人再提醒，他謝謝各方的監督，但對於不當的指責與人格污衊，「如果遊行者認為自己是被污名化的，那也請不要污名化他人，才能相互尊重」，改革應是針對制度不是個人，毋須針對個人質疑與漫罵。

林萬億表示，外界關切年金改革委員會過去歷經多次冗長的開會，改革是否受延宕，基本上這不致於導致年金改革的步調受影響，接下來的進度會愈來愈聚焦。下週委員會的議題討論，就會涉及年金改革的目標與原則，以及要改革議題的順序排列，這個順序就從年金制度要怎麼設計，到底要保持原來的分立制、部分的整合，或者更大規模的整合，都列入未來討論的選項，討論到一定程度，就會舉行分區座談。

他進一步表示，在各地分區座談的同時，年金改革會議有可能繼續開會，會把各地意見提出來重新審視調整，調整的結果就會做為年金國是會議的參考。