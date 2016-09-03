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回應93大遊行 民進黨：尊重民眾表達自由

針對今（3）日93大遊行，民主進步黨發言人王閔生表示，尊重民眾表達意見的自由。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-03  18:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對今（3）日93大遊行，民主進步黨發言人王閔生表示，尊重民眾表達意見的自由，年金改革各界或有不同意見，相信政府會持續溝通，凝聚共識，未來在實際推動改革時，也將顧及各方感受，

全國軍公教勞退休團體今天上街，舉行「反污名、要尊嚴」93大遊行，向執政者訴求，反對在所謂的「年金改革」過程中，放任軍公教被污名化。

王閔生表示，相信政府會持續溝通，凝聚共識，確保年金制度永續發展，能夠達到「財務穩健、永續經營」，「公平合理、包容差異」，「漸進改革、全民均安」的預期理想。

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