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軍公教93遊行 胡筑生：超過30退將上街

2016-09-03  18:37

〔記者黃邦平、楊綿傑／台北報導〕軍公教團體今天大遊行，退伍軍人參與人數相當多，前行政院長郝柏村、前副參謀總長費鴻波都現身；活動總領隊、退役中將胡筑生說，光是到場的退役將官就超過30位。

高齡98歲的郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身大安森林公園集結點，不少群眾激動高喊「院長好、院長好」；他受訪時說，是以退休軍人的身分參加，遊行是為了中華民國的安全、為了全台灣人民的幸福安定，他不反對改革，但是改革不能作為族群、階級對立與鬥爭的手段。

年金改革委員會委員、退役中將吳其樑指稱，委員會編組除了政府官員、「綠營打手」，剩下不到3分之1才是軍公教代表，擺明了就是欺負軍人和公教人員，所以這次上街「給他好看」！

陸軍官校校友總會副總會長、退役中將吳斯懷指出，他當軍人44年，沒有上過街頭，這是他這輩子最感動的一天，連老天爺都幫忙，上午下雨、下午出太陽，這次遊行為中華民國的歷史寫下新篇章，面對人民的聲音，政府必須謙卑，不能隨便說說，請蔡英文總統採取具體的行動，聆聽他們的聲音。

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  • 軍公教團體今天大遊行，活動總領隊、退役中將胡筑生說，光是到場的退役將官就超過30位。（資料照，記者羅沛德攝）

    軍公教團體今天大遊行，活動總領隊、退役中將胡筑生說，光是到場的退役將官就超過30位。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 軍公教團體今天大遊行，退伍軍人參與人數相當多，前行政院長郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身大安森林公園集結點。（記者方賓照攝）

    軍公教團體今天大遊行，退伍軍人參與人數相當多，前行政院長郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身大安森林公園集結點。（記者方賓照攝）

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