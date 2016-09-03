軍公教93遊行 胡筑生：超過30退將上街

2016-09-03 18:37

〔記者黃邦平、楊綿傑／台北報導〕軍公教團體今天大遊行，退伍軍人參與人數相當多，前行政院長郝柏村、前副參謀總長費鴻波都現身；活動總領隊、退役中將胡筑生說，光是到場的退役將官就超過30位。

高齡98歲的郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身大安森林公園集結點，不少群眾激動高喊「院長好、院長好」；他受訪時說，是以退休軍人的身分參加，遊行是為了中華民國的安全、為了全台灣人民的幸福安定，他不反對改革，但是改革不能作為族群、階級對立與鬥爭的手段。

年金改革委員會委員、退役中將吳其樑指稱，委員會編組除了政府官員、「綠營打手」，剩下不到3分之1才是軍公教代表，擺明了就是欺負軍人和公教人員，所以這次上街「給他好看」！

陸軍官校校友總會副總會長、退役中將吳斯懷指出，他當軍人44年，沒有上過街頭，這是他這輩子最感動的一天，連老天爺都幫忙，上午下雨、下午出太陽，這次遊行為中華民國的歷史寫下新篇章，面對人民的聲音，政府必須謙卑，不能隨便說說，請蔡英文總統採取具體的行動，聆聽他們的聲音。