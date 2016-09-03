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總統府回應93遊行：讓國家有限資源能照顧每個人

總統府表示，年金改革的意義，是為了年金制度的財務永續，讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。（記者羅沛德攝）

2016-09-03  17:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕全國軍公教勞退休團體今（3日）上街，舉行「反污名、要尊嚴」九三大遊行，抗議政府的年金改革挑動職業鬥爭。對此，總統府發言人張文蘭表示，欣見遊行活動能和平落幕，民主社會中的多元意見也都應該被尊重。年金改革的意義，是為了年金制度的財務永續，讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人，這項改革攸關所有國人的權益，不分藍綠、族群，也沒有污名化特定職業別的問題。

張文蘭說，由於年金制度並未隨人口老化及經濟發展而及時調整，導致軍、勞、教、公各基金保費收支產生失衡，用罄的危機迫在眉睫，已經到了不能不改革的時候。也因此，社會不分職業別的多數聲音，為了年金的財政永續和減輕後代子孫的負擔，都支持年金改革。

張文蘭表示，年金改革的推動需要協商和共識，政府歡迎各種不一樣的聲音。希望在活動結束之後，大家繼續坐下來，共商具體可行的方案，建立一個可長可久的年金制度，讓每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活。

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