蔡英文視察中市農業 肯定青農政策
〔記者李忠憲／台中報導〕總統蔡英文今天上午到台中，了解台中市的農業政策，並肯定市長林佳龍的農業團隊以及「青年加農」等農業計畫。有媒體問及下午北市有軍公教大遊行，總統對此看法，蔡英文以「我們有我們要走的行程」回應，未作正面答覆。
總統蔡英文先到東勢區石圍牆酒莊參訪製酒過程，並聽取台中市農業局及加入農業的青農及「賢拜」的意見及分享，會後並與大家共享午餐。接著，她前往后里區金三角蔬果運銷合作社，了解高質量蔬果生產包裝及運銷流程。
蔡英文表示，中部經驗將來會在農委會政策裡面扮演非常重要的角色。有人會問，新政府跟舊政府在農業政策上有什麼不一樣，她認為不一樣的很多，但最大的不一樣就是會非常依賴地方政府的執政，來讓農業有新的創新機會。她認為，與其讓農委會在台北市想台灣農業要怎麼做，倒不如讓地方首長們直接接觸在地需求及年輕人、「賢拜」們，一起為區域農業該怎麼做來發想。
她表示，過去，我們的農業太過講究在全國一體，全國制度一體通行造成中央政策與地方有落差，執行上也有落差。台中市推行「青年加農 賢拜傳承」，確實是一個很好的觀點。
蔡英文說，年輕人需要經驗傳承、土地、資金，更重要的，「賢拜」的人際網路是他們最缺乏的。有「賢拜」願意帶年輕人進人際網路，就如同武俠小說中師父將十年功力放在他們身上。「賢拜」跟青年互動學習傳承去確實是我們農業最重要的過程。以前是政府直接對農民，現在政府跟農民之間有地方政府首長及資源，相信這一次我們一定做得成。
蔡英文表示，她非常高興台中有一個這麼好的農業團隊及計畫，看起來確實可行而且可以複製，將會持續到各縣市看，每個地方都有因地制宜的計畫，讓好的計畫可以分享，可以一直重複被複製，讓整個農業在最短時間內讓青年人加入、經驗可傳承，讓整個農業可以敞生部一樣世代的有新的樣貌。
她也說，當年加入台灣WTO談判團隊時，她感覺我們農業好像是平均年齡近60歲，靠政府補助才能支撐下去，不知何時台灣人會決定放棄農業。現在看到年輕人及有經驗的人都不放棄，正是重要轉折點。全國農民的平均歲數若能從60幾變成40歲，我們農業將非常可行，絕對是下個世代競爭力的來源，也會是發展最快速的產業，農村、農民也會走向新型世代。
蔡英文也說，她在酒莊中第一次看到70度的米酒，可以看出生產人真的很有創意。台灣人真的要接受70度的挑戰，但絕對不能酒駕。佳龍市長執政越來越有勁道，越來越貼近每一個人心理的期待，看到年輕世代的農委會副主委創造下一個世代的農業，「賢拜」沒有藏私，願意將經驗傳承下去，她代表台灣人謝謝你們。
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