軍公教93大遊行 國民黨秘書長莫天虎低調現身

國民黨秘書長莫天虎（左）低調現身軍公教93大遊行。（記者陳鈺馥攝）

2016-09-03 17:39

［記者陳鈺馥／台北報導］軍公教93大遊行今日下午登場，主辦單位監督年金改革行動聯盟表示現場人數破15萬人，自移民署長職位退休的國民黨秘書長莫天虎也現身凱道低調參加活動。

花蓮縣長傅崐萁及妻子國民黨立委徐榛蔚則站上宣傳車，為參加遊行的軍公教群眾加油打氣，傅崑萁指出，是可忍、孰不可忍，軍公教長期被汙名化，要站出來反霸凌、反對汙名化。

此外，國民黨立委陳學聖下午也一個人站在濟南路上，向第三縱隊的教師遊行揮手致意，經過的教師們一見立委更開心合影留念。